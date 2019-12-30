***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 3,3 8,94 4,2 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 0,67 4,09 6,44 4,31 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 6,68 8,93 8,04 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,24 1,65 0,54 0 0- ODAS 17.500 2,18 2,1 36.750 1,99 0,19İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,66 4,58 6,28 4,14 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 80.000 15,82 13,95 1.116.000 60,41 5,83HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- ISCTR 10.000 6,27 6,27 62.700 3,39 0,33- TSKB 10.000 1,16 1,17 11.700 0,63 0,06- YKBNK 0,72 2,44 2,44 1,76 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 15.000,92 5,31 5,29 79.354,87 4,3 0,41Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,92 0,65 1,19 1,09 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- ASELS 27.500 22,74 19,67 540.925 29,28 2,82DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.005,59 1.847.453,95 100 9,648B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 26,41 1,37Finansman Bonosu- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 19.03.2019 TRFVAS32014 10,5 1 750.000 97,48 20.12.2019 10,92 97,75 733.149,52 73,59 3,83ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 996.204,72 100 5,202C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 30.12.2019 170.000 170.159,99 1,04 0,89TRP 02.01.2020 TRT230222T13 1.000.000 472.140 1.001.493,72 6,14 5,23TRP 30.12.2019 TRT111120T18 2.500.000 2.401.640 2.502.260,27 15,35 13,07TRP 30.12.2019 TRT111120T18 4.000.000 3.842.620 4.003.616,44 24,55 20,91TRP 30.12.2019 TRT160425T17 5.000.000 3.162.895 5.004.520,55 30,69 26,13TRP 30.12.2019 TRT210421T14 1.000.000 894.350 1.000.932,88 6,14 5,23TRP 30.12.2019 TRT210421T14 1.000.000 894.360 1.000.945,21 6,14 5,23MEVDUAT 27.01.2020 540.000 540.650,73 3,32 2,82MEVDUAT 27.01.2020 540.000 540.644,96 3,32 2,82MEVDUAT 27.01.2020 540.000 540.624,8 3,32 2,82GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.290.000 16.305.849,55 100 85,15ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.149.508,22 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ19.149.508,22 % 100 % 100,806B. HAZIR DEĞERLER1.310,52 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar1.310,52 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)185.335,95 % 100 % 0,976a) Takastan Alacaklar175.700 % 94,8 % 0,925b) Diğer Alacaklar9.635,95 % 5,2 % 0,051Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,332D. BORÇLAR (-)592.698,01 % 100 % 3,12a) Takasa Borçlar270.085 % 45,57 % 1,422b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar322.613,01 % 54,43 % 1,698NET VARLIK DEĞERİ18.996.406,18Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 27122019 51.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805914BIST