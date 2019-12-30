***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.12.2019 18:15
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 3,3 8,94 4,2 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 4,09 6,44 4,31 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 6,68 8,93 8,04 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,24 1,65 0,54 0 0
- ODAS 17.500 2,18 2,1 36.750 1,99 0,19
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 4,58 6,28 4,14 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 80.000 15,82 13,95 1.116.000 60,41 5,83
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- ISCTR 10.000 6,27 6,27 62.700 3,39 0,33
- TSKB 10.000 1,16 1,17 11.700 0,63 0,06
- YKBNK 0,72 2,44 2,44 1,76 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 15.000,92 5,31 5,29 79.354,87 4,3 0,41
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,92 0,65 1,19 1,09 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 27.500 22,74 19,67 540.925 29,28 2,82
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 160.005,59 1.847.453,95 100 9,648
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 26,41 1,37
Finansman Bonosu
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 19.03.2019 TRFVAS32014 10,5 1 750.000 97,48 20.12.2019 10,92 97,75 733.149,52 73,59 3,83
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 950.000 996.204,72 100 5,202
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 30.12.2019 170.000 170.159,99 1,04 0,89
TRP 02.01.2020 TRT230222T13 1.000.000 472.140 1.001.493,72 6,14 5,23
TRP 30.12.2019 TRT111120T18 2.500.000 2.401.640 2.502.260,27 15,35 13,07
TRP 30.12.2019 TRT111120T18 4.000.000 3.842.620 4.003.616,44 24,55 20,91
TRP 30.12.2019 TRT160425T17 5.000.000 3.162.895 5.004.520,55 30,69 26,13
TRP 30.12.2019 TRT210421T14 1.000.000 894.350 1.000.932,88 6,14 5,23
TRP 30.12.2019 TRT210421T14 1.000.000 894.360 1.000.945,21 6,14 5,23
MEVDUAT 27.01.2020 540.000 540.650,73 3,32 2,82
MEVDUAT 27.01.2020 540.000 540.644,96 3,32 2,82
MEVDUAT 27.01.2020 540.000 540.624,8 3,32 2,82
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 16.290.000 16.305.849,55 100 85,15
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.149.508,22 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
19.149.508,22 % 100 % 100,806
B. HAZIR DEĞERLER
1.310,52 % 100 % 0,007
a) Kasa
b) Bankalar
1.310,52 % 100 % 0,007
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
185.335,95 % 100 % 0,976
a) Takastan Alacaklar
175.700 % 94,8 % 0,925
b) Diğer Alacaklar
9.635,95 % 5,2 % 0,051
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
252.949,5 % 100 % 1,332
D. BORÇLAR (-)
592.698,01 % 100 % 3,12
a) Takasa Borçlar
270.085 % 45,57 % 1,422
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
322.613,01 % 54,43 % 1,698
NET VARLIK DEĞERİ
18.996.406,18
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,95
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 27122019 51.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805914
BIST