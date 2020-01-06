***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
06.01.2020 18:14
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 4,13 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,67 4,08 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 8,06 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,52 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,66 4,23 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 42.500 606.050 57,59 3,36
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 103.500,72 206.161,75 19,59 1,14
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 5.000 18.300 1,74 0,1
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 6.000,92 112.924,85 10,73 0,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,92 1,08 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 5.000 108.900 10,35 0,6
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 162.005,59 1.052.358,7 100 5,841
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 26,37 1,46
Finansman Bonosu
- 750.000 734.608,69 73,63 4,08
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 950.000 997.663,89 100 5,537
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 06.01.2020 329.000 329.292,04 2,06 1,83
TRP 06.01.2020 TRT140922T17 1.000.000 1.078.290 1.000.910,68 6,27 5,56
TRP 06.01.2020 TRT061124T11 6.000.000 5.947.065 6.005.464,11 37,61 33,33
TRP 06.01.2020 TRT120325T12 1.500.000 1.757.920 1.501.368,49 9,4 8,33
TRP 06.01.2020 TRT160425T17 5.500.000 3.451.555 5.505.017,81 34,48 30,55
MEVDUAT 27.01.2020 540.000 541.822,22 3,39 3,01
MEVDUAT 27.01.2020 540.000 541.806,07 3,39 3,01
MEVDUAT 27.01.2020 540.000 541.749,55 3,39 3,01
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 15.949.000 15.967.430,97 100 88,622
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.017.453,56 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.017.453,56 % 100 % 95,091
B. HAZIR DEĞERLER
778,02 % 100 % 0,004
a) Kasa
b) Bankalar
778,02 % 100 % 0,004
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.850.967,23 % 100 % 9,769
a) Takastan Alacaklar
1.844.365,5 % 99,64 % 9,734
b) Diğer Alacaklar
6.601,73 % 0,36 % 0,035
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
252.949,5 % 100 % 1,335
D. BORÇLAR (-)
1.174.558,96 % 100 % 6,199
a) Takasa Borçlar
750.075 % 63,86 % 3,959
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
424.483,96 % 36,14 % 2,24
NET VARLIK DEĞERİ
18.947.589,35
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,95
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
VKFYO 03012020 52.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808010
BIST