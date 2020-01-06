***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 4,13 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 4,08 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,06 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,52 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,23 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 42.500 606.050 57,59 3,36HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 103.500,72 206.161,75 19,59 1,14Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri- 5.000 18.300 1,74 0,1Holdingler ve Yatırım Şirketleri- 6.000,92 112.924,85 10,73 0,63Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,08 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 5.000 108.900 10,35 0,6DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 162.005,59 1.052.358,7 100 5,841B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 26,37 1,46Finansman Bonosu- 750.000 734.608,69 73,63 4,08ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 997.663,89 100 5,537C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 06.01.2020 329.000 329.292,04 2,06 1,83TRP 06.01.2020 TRT140922T17 1.000.000 1.078.290 1.000.910,68 6,27 5,56TRP 06.01.2020 TRT061124T11 6.000.000 5.947.065 6.005.464,11 37,61 33,33TRP 06.01.2020 TRT120325T12 1.500.000 1.757.920 1.501.368,49 9,4 8,33TRP 06.01.2020 TRT160425T17 5.500.000 3.451.555 5.505.017,81 34,48 30,55MEVDUAT 27.01.2020 540.000 541.822,22 3,39 3,01MEVDUAT 27.01.2020 540.000 541.806,07 3,39 3,01MEVDUAT 27.01.2020 540.000 541.749,55 3,39 3,01GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 15.949.000 15.967.430,97 100 88,622ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.017.453,56 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.017.453,56 % 100 % 95,091B. HAZIR DEĞERLER778,02 % 100 % 0,004a) Kasab) Bankalar778,02 % 100 % 0,004c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.850.967,23 % 100 % 9,769a) Takastan Alacaklar1.844.365,5 % 99,64 % 9,734b) Diğer Alacaklar6.601,73 % 0,36 % 0,035Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,335D. BORÇLAR (-)1.174.558,96 % 100 % 6,199a) Takasa Borçlar750.075 % 63,86 % 3,959b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar424.483,96 % 36,14 % 2,24NET VARLIK DEĞERİ18.947.589,35Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 03012020 52.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808010BIST