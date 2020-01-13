***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 4,15 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 4,33 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,35 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,54 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,24 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 50.000 720.000 74,97 3,83HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 6.000,72 39.901,94 4,16 0,21Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri- 5.000 18.800 1,96 0,1Holdingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 4,89 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,15 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 8.000 181.600 18,91 0,97DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 69.005,59 960.329,59 100 5,113B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 26,33 1,4Finansman Bonosu- 750.000 736.037,99 73,67 3,92ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 999.093,19 100 5,32C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 13.01.2020 178.000 178.164,59 1,06 0,95TRP 13.01.2020 TRT070727T13 2.000.000 1.456.585 2.002.013,7 11,9 10,66TRP 13.01.2020 TRT070727T13 3.000.000 3.003.020,55 3.003.020,55 17,85 15,99TRP 13.01.2020 TRT050624T19 5.000.000 5.057.100 5.004.602,74 29,75 26,65TRP 13.01.2020 TRT280628T18 5.000.000 4.094.130 5.004.623,29 29,75 26,65MEVDUAT 27.01.2020 540.000 542.983,57 3,23 2,89MEVDUAT 27.01.2020 540.000 542.957,1 3,23 2,89MEVDUAT 27.01.2020 540.000 542.864,47 3,23 2,89GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.798.000 16.821.230,01 100 89,567ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.780.652,79 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.780.652,79 % 100 % 98,866B. HAZIR DEĞERLER1.272,53 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar1.272,53 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.262.949,73 % 100 % 6,649a) Takastan Alacaklar1.217.365 % 96,39 % 6,409b) Diğer Alacaklar45.584,73 % 3,61 % 0,24Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,332D. BORÇLAR (-)1.301.743,3 % 100 % 6,853a) Takasa Borçlar862.045 % 66,22 % 4,538b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar439.698,3 % 33,78 % 2,315NET VARLIK DEĞERİ18.996.081,25Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 10012020 1.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812032BIST