***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.250,47 149.504,98 14,03 0,76Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 4,48 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,66 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,56 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,41 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 20.000 290.800 27,29 1,48HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 205.000,72 381.052,21 35,76 1,93Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 25.000,92 129.504,77 12,15 0,66Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,37 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 5.000 114.700 10,76 0,58DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 256.255,59 1.065.581,44 100 5,409B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 26,25 1,34Finansman Bonosu- 750.000 738.977,74 73,75 3,75ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 1.002.032,94 100 5,086C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 27.01.2020 145.000 145.116,2 0,82 0,74BPP 27.01.2020 140.000 140.112,19 0,79 0,71TRP 27.01.2020 TRT110226T13 8.000.000 7.813.215 8.006.904,11 45,41 40,64TRP 27.01.2020 TRT070727T13 7.500.000 5.473.730 7.506.226,03 42,57 38,1MEVDUAT 27.01.2020 540.000 545.313,75 3,09 2,77MEVDUAT 27.01.2020 540.000 545.266,51 3,09 2,77MEVDUAT 27.01.2020 540.000 545.101,2 3,09 2,77MEVDUAT 27.01.2020 200.000 200.159,84 1,14 1,02GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 17.323.000 17.634.199,83 100 89,505ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.701.814,21 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ19.701.814,21 % 100 % 103,193B. HAZIR DEĞERLER961,62 % 100 % 0,005a) Kasab) Bankalar961,62 % 100 % 0,005c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)505.197,6 % 100 % 2,647a) Takastan Alacaklar460.033,76 % 91,06 % 2,41b) Diğer Alacaklar45.163,84 % 8,94 % 0,237Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,325D. BORÇLAR (-)1.368.796,19 % 100 % 7,169a) Takasa Borçlar957.722,5 % 69,97 % 5,016b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar411.073,69 % 30,03 % 2,153NET VARLIK DEĞERİ19.092.126,74Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 24012020 3.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814574BIST