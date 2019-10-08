***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2019 11:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791262
BIST
17:14101.864
En Yüksek
|Değişim
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|| -1.129,17
|Açılış
|: 102.270
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|Önceki Kapanış
|: 102.993
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102.817
En Düşük
100.656
17:145,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0229
|Açılış
|: 5,8010
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|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:146,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0272
|Açılış
|: 6,3600
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,4266
En Düşük
6,3583
17:14280,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 280,74
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|Önceki Kapanış
|: 280,03
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283,16
En Düşük
277,88