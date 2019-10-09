***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2019 14:15
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791807
BIST
16:4999.221
En Yüksek
|Değişim
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|| 440,20
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
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99.783
En Düşük
98.776
16:495,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0294
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
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5,8831
En Düşük
5,8233
16:496,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0510
|Açılış
|: 6,4700
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|Önceki Kapanış
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6,4931
En Düşük
6,4139
16:49279,81
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 279,81
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,47