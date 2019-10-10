***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 12:29
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792074
BIST
12:5098.705
En Yüksek
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|| -943,36
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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100.260
En Düşük
98.555
12:505,8873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,8820
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|Önceki Kapanış
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5,8873
En Düşük
5,8615
12:506,5048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0608
|Açılış
|: 6,4850
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|Önceki Kapanış
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6,5048
En Düşük
6,4447
12:50285,33
En Yüksek
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|Açılış
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286,72
En Düşük
283,63