***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2019 10:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793617
BIST
12:2394.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 190,73
|Açılış
|: 94.134
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|Önceki Kapanış
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94.401
En Düşük
93.980
12:235,8802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 5,8810
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|Önceki Kapanış
|: 5,8970
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5,8999
En Düşük
5,8746
12:236,5511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,5200
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|Önceki Kapanış
|: 6,5100
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6,5511
En Düşük
6,5147
12:23281,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 281,50
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|Önceki Kapanış
|: 281,92
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282,94
En Düşük
281,18