***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 11:40
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794735
BIST
14:37100.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -26,61
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:375,7631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0022
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:376,4077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:37279,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,77
|Açılış
|: 279,58
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.458.564
|% 19,83
|
|DITAS
|7,37
|6.895.734
|% 12,69
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|YAYLA
|1,04
|17.670.867
|% 8,33
|
|VESBE
|16,17
|23.128.598
|% 8,16
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.495.111
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ASELS
|18,53
|306.048.142
|% 1,98
|
|GARAN
|9,54
|255.853.235
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,15
|151.792.205
|% -0,69
|
|TUPRS
|126,00
|139.332.150
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,79
|79.499.349
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,28
|61.354.281
|% -1,54
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,44
|108.788.627
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,23
|95.701.606
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3659
|7,4028
|% -0,30
|
|Frank
|5,7871
|5,8220
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5322
|1,5399
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|3,66
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,24
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|3,97
|
|Yarım
|889
|912
|1,92
|
|Çeyrek
|446
|456
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|0,05
|