VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|59.873.961
|% 12,86
|KLMSN
|14,73
|42.173.043
|% 12,27
|ACSEL
|4,84
|13.093.112
|% 9,26
|ANELE
|2,16
|9.376.785
|% 8,00
|IZTAR
|5,97
|8.084.878
|% 7,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3982
|7,4353
|% 0,34
|Frank
|5,7835
|5,8183
|% 0,25
|Riyal
|1,5232
|1,5309
|% 0,27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,46
|Altın Gr.
|278
|278
|0,37
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|B. Petrol
|59,73
|59,73
|0,11
Seans Raporu
- 14:33TTRAK Yüzde -3.78 oranında düşüşle 42.30 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 553 adet işlem
- 14:31 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, PGSUS, TKFEN
- 14:31 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, TUPRS
- 14:31XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -651, 93 kaybederek (% -0.69 ) 93, 831
- 14:31 MSGYO, PAGYO, DENIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında