***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2019 11:14
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797138
BIST
14:35102.766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.622,45
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:355,7419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:356,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:35273,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,80
|Açılış
|: 273,87
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,19
|8.544.743
|% 13,12
|
|KLNMA
|64,25
|97.457.116
|% 12,72
|
|TGSAS
|3,46
|18.782.159
|% 9,15
|
|MRDIN
|6,10
|29.072.080
|% 8,35
|
|KLMSN
|16,10
|42.436.421
|% -10,56
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,80
|14.057.183
|% -8,40
|
|DOBUR
|3,85
|12.406.076
|% -7,45
|
|THYAO
|12,32
|1.186.855.018
|% 3,18
|
|PETKM
|3,63
|353.298.196
|% 2,25
|
|GARAN
|9,68
|275.685.490
|% 2,00
|
|KRDMD
|2,31
|201.834.553
|% 1,76
|
|ASELS
|18,82
|172.887.685
|% 1,13
|
|THYAO
|12,32
|1.186.855.018
|% 3,18
|
|PETKM
|3,63
|353.298.196
|% 2,25
|
|KRDMD
|2,31
|201.834.553
|% 1,76
|
|YYAPI
|0,47
|33.997.004
|% 2,17
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3601
|7,3970
|% -0,13
|
|Frank
|5,7689
|5,8036
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5266
|1,5343
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-8,14
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.808
|1.853
|-10,97
|
|Yarım
|874
|897
|-5,31
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,81
|
Seans Raporu
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14:45XU100
Endeks 102, 778 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 4, 911.00 milyon TL de