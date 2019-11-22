***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2019 11:37
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800057
BIST
16:51106.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -517,32
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:515,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7191
En Düşük
5,6924
16:516,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:51270,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,63
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,22
|42.961.594
|% 19,35
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.919.781
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,00
|97.288.837
|% -11,50
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.265.600
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.666.686
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|255.924.327
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.951.760
|% -0,27
|
|ASELS
|19,21
|237.908.797
|% -0,52
|
|MGROS
|22,80
|207.797.306
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,49
|170.843.783
|% 8,76
|
|KRDMD
|2,35
|187.481.697
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.667.984
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.475.774
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|934.975.320
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3283
|7,3650
|% -0,08
|
|Frank
|5,7251
|5,7596
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|3,61
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|6,03
|
|Yarım
|862
|885
|2,91
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
|
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