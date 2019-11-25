***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2019 12:44
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800284
BIST
14:22105.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -592,38
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.892
14:225,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:226,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:22269,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,81
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.456.080
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.626.671
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.467.847
|% 14,71
|
|ESCOM
|1,20
|22.518.427
|% 14,29
|
|OZBAL
|1,71
|7.829.387
|% 14,00
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.854.495
|% -5,69
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|RYGYO
|2,39
|2.302.001
|% -4,78
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|GARAN
|9,97
|364.632.240
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|ASELS
|19,10
|248.622.081
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.626.406
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3781
|7,4151
|% 0,90
|
|Frank
|5,7363
|5,7709
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5276
|1,5353
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,07
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,77
|
|Yarım
|860
|882
|0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,04
|
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