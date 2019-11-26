***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 11:05
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800424
BIST
13:57105.327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -55,03
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:575,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:576,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:57269,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,14
|Açılış
|: 269,66
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.316
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,54
|89.751.341
|% 13,87
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|MERIT
|17,00
|4.437
|% 9,68
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|7.679
|% -9,09
|
|TKURU
|7,99
|90.759
|% -8,16
|
|ESCOM
|1,13
|29.695.637
|% -5,83
|
|SANEL
|3,31
|69.339
|% -5,43
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|EREGL
|7,86
|245.086.557
|% 1,95
|
|GARAN
|9,95
|241.745.285
|% 0,20
|
|ASELS
|18,75
|218.221.038
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,47
|110.311.255
|% 0,68
|
|TSPOR
|1,91
|126.482.405
|% 3,80
|
|PETKM
|3,64
|125.042.377
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3662
|7,4031
|% -0,24
|
|Frank
|5,7411
|5,7757
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,47
|
|Yarım
|860
|882
|0,22
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|