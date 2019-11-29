***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2019 10:54
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800948
BIST
11:54107.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 127,84
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
11:545,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0141
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
11:546,3279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0191
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
11:54269,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,74
|Açılış
|: 269,40
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,31
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|6,18
|93.453.578
|% 13,19
|
|QNBFL
|62,25
|4.199.427
|% 12,16
|
|DMSAS
|3,08
|27.662.840
|% 10,39
|
|FLAP
|3,83
|29.319.092
|% 10,37
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|CEOEM
|8,24
|2.267.344
|% -4,30
|
|MEPET
|1,87
|17.026.425
|% -4,10
|
|DERAS
|2,86
|12.131.918
|% -3,70
|
|THYAO
|13,74
|432.896.355
|% -0,58
|
|GARAN
|10,15
|167.508.468
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,38
|143.345.117
|% 0,00
|
|SISE
|5,03
|97.972.661
|% 0,80
|
|SMART
|6,18
|93.453.578
|% 13,19
|
|KRDMD
|2,38
|143.345.117
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,69
|84.675.349
|% 2,28
|
|THYAO
|13,74
|432.896.355
|% -0,58
|
|BJKAS
|2,64
|52.951.019
|% 4,76
|
|SISE
|5,03
|97.972.661
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4022
|7,4393
|% -0,17
|
|Frank
|5,7389
|5,7734
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5299
|1,5376
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,86
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,27
|
|Yarım
|860
|883
|-1,10
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,31
|
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