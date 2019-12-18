***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 12:04
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804098
BIST
12:16110.711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -362,65
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:165,8992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0116
|Açılış
|: 5,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:166,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:16280,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,19
|Açılış
|: 280,57
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|68,00
|2.827.971
|% 13,05
|
|IEYHO
|0,62
|164.756.789
|% 12,73
|
|BURVA
|7,97
|7.180.245
|% 11,78
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.769.931
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.559.847
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,76
|445.953.035
|% -1,08
|
|GARAN
|10,75
|177.255.083
|% -1,19
|
|TUPRS
|123,60
|164.782.758
|% -0,48
|
|IEYHO
|0,62
|164.756.789
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,50
|162.612.665
|% -3,10
|
|IEYHO
|0,62
|164.756.789
|% 12,73
|
|EKGYO
|1,47
|104.551.768
|% -2,65
|
|GUSGR
|2,50
|162.612.665
|% -3,10
|
|KRDMD
|2,47
|123.041.990
|% -1,20
|
|ODAS
|2,20
|97.715.660
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7057
|7,7444
|% 0,04
|
|Frank
|5,9891
|6,0252
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5685
|1,5763
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,95
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.849
|1.896
|8,42
|
|Yarım
|894
|917
|4,07
|
|Çeyrek
|448
|458
|2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-0,32
|