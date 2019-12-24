***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 11:21
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804932
BIST
17:01113.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.108,21
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:015,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:016,6012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:01285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,27
|90.166.432
|% 16,97
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.923
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.868.279
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|92.079.367
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|849.043.685
|% 1,74
|
|HALKB
|5,98
|507.906.172
|% 4,91
|
|PETKM
|3,76
|407.784.929
|% 1,08
|
|IPEKE
|7,98
|398.705.186
|% 1,53
|
|KOZAA
|10,20
|363.953.400
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,13
|257.572.422
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|258.068.526
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.339.177
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.676.649
|% 5,19
|
|PETKM
|3,76
|407.784.929
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6800
|7,7185
|% 0,04
|
|Frank
|6,0362
|6,0725
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,48
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|