***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 11:26
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805277
BIST
11:23114.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 843,31
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:235,9392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9330
11:236,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5958
En Düşük
6,5743
11:23287,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,68
|Açılış
|: 287,21
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.120.574
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|GRNYO
|1,08
|5.699.031
|% -3,57
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|ASELS
|19,92
|251.889.855
|% 1,12
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|159.200.942
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,53
|102.520.474
|% 2,98
|
|ISFIN
|3,79
|370.795.647
|% 7,98
|
|IHLAS
|0,87
|41.383.484
|% -3,33
|
|TSKB
|1,17
|45.021.980
|% 2,63
|
|SISE
|5,38
|181.239.489
|% 0,19
|
|ALBRK
|1,47
|49.575.290
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6890
|7,7276
|% 0,24
|
|Frank
|6,0344
|6,0707
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|4,37
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,39
|67,39
|0,19
|