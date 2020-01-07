***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2020 11:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808104
BIST
11:56112.775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.362,28
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:565,9674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:566,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:56300,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 300,13
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,85
|12.677.487
|% 13,55
|
|BURVA
|11,42
|2.848.890
|% 12,40
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|8,00
|1.712.820
|% -14,26
|
|IHGZT
|5,40
|232.477
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|THYAO
|13,77
|587.897.990
|% 1,77
|
|ASELS
|22,24
|204.123.238
|% 0,72
|
|IPEKE
|9,19
|138.188.301
|% 0,22
|
|GARAN
|10,75
|101.505.400
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,63
|95.529.111
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,56
|69.527.209
|% 2,63
|
|THYAO
|13,77
|587.897.990
|% 1,77
|
|ISGYO
|1,79
|75.460.126
|% 1,70
|
|KRDMD
|2,63
|95.529.111
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,42
|45.038.461
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8451
|7,8845
|% 0,07
|
|Frank
|6,1296
|6,1666
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5851
|1,5930
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,71
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-15,12
|
|Yarım
|959
|984
|-7,31
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|-0,49
|
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