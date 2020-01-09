***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2020 11:52
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810149
BIST
13:38116.822
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 3.946,02
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:385,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0389
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:386,5338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0412
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:38292,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -4,57
|Açılış
|: 292,44
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,60
|11.244.849
|% 19,87
|
|IHLGM
|1,13
|49.229.916
|% 11,88
|
|FMIZP
|54,80
|5.852.484
|% 11,84
|
|RYSAS
|4,77
|35.967.978
|% 11,71
|
|SRVGY
|10,94
|2.544.383
|% 10,73
|
|BURVA
|12,00
|1.402.989
|% -6,98
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,10
|1.461.019.960
|% 4,44
|
|GARAN
|11,87
|432.101.270
|% 6,94
|
|HALKB
|6,29
|389.639.778
|% 3,28
|
|ASELS
|22,80
|376.282.821
|% 2,43
|
|IPEKE
|9,15
|371.398.710
|% 3,39
|
|EKGYO
|1,44
|357.761.121
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,86
|351.396.506
|% 6,29
|
|ODAS
|2,29
|312.117.544
|% 6,51
|
|KRDMD
|2,72
|320.546.329
|% 3,82
|
|ALBRK
|1,63
|187.822.136
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6367
|7,6750
|% -1,17
|
|Frank
|6,0078
|6,0440
|% -0,80
|
|Riyal
|1,5617
|1,5696
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.548
|-12,63
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.970
|-61,00
|
|Tam
|1.932
|1.980
|-63,92
|
|Yarım
|934
|958
|-30,92
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,46
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,60
|65,60
|0,16
|