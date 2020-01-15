***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2020 12:17
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812731
BIST
16:24121.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -35,08
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:245,8856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:246,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:24292,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,40
|Açılış
|: 292,96
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,19
|105.863.910
|% 17,82
|
|DAGHL
|4,16
|10.622.404
|% 14,92
|
|BURVA
|17,25
|1.049.692
|% 11,29
|
|MRGYO
|1,37
|43.683.488
|% 10,48
|
|QNBFB
|49,10
|49.051.493
|% 10,34
|
|SNGYO
|1,28
|3.353.344
|% -13,51
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.569.382.988
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,35
|845.047.624
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|743.829.704
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|609.337.192
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|599.722.091
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|609.337.192
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,35
|845.047.624
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|743.829.704
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,73
|256.982.562
|% 1,17
|
|PETKM
|4,08
|599.722.091
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6331
|7,6714
|% -0,02
|
|Frank
|6,0740
|6,1106
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5644
|1,5722
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|0,92
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|9,80
|
|Yarım
|935
|959
|4,75
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,11
|