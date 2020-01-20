***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2020 12:05
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813516
BIST
14:06122.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.251,78
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.910
En Düşük
121.879
14:065,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0248
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9154
En Düşük
5,8870
14:066,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5598
En Düşük
6,5259
14:06296,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,76
|Açılış
|: 296,62
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,65
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,87
|229.265.592
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,65
|29.839.184
|% 17,21
|
|HUBVC
|29,42
|25.170.476
|% 15,92
|
|RYGYO
|7,28
|20.369.446
|% 15,37
|
|QNBFB
|77,70
|14.456.580
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,67
|23.319.158
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,17
|879.778.799
|% 0,93
|
|ISFIN
|4,23
|781.416.390
|% 7,63
|
|PETKM
|4,07
|623.568.829
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,05
|384.899.194
|% 2,01
|
|ISGYO
|1,90
|246.437.112
|% 2,15
|
|ISFIN
|4,23
|781.416.390
|% 7,63
|
|PETKM
|4,07
|623.568.829
|% 1,75
|
|ISGYO
|1,90
|246.437.112
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,05
|384.899.194
|% 2,01
|
|AVOD
|2,39
|236.413.029
|% 13,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6512
|7,6896
|% 0,13
|
|Frank
|6,0729
|6,1095
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5704
|1,5783
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,89
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,42
|
|Cumhuriyet
|1.960
|1.990
|17,00
|
|Tam
|1.951
|2.000
|9,02
|
|Yarım
|943
|967
|4,36
|
|Çeyrek
|473
|484
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,37
|
Seans Raporu
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