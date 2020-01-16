***VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi









***VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar16.01.2020 tarihli açıklamamızdaki ilgili şirketler kısmındaki "VKGYO" simgesi ve konuya ilişkin daha önceki açıklama tarihi sehven eklenmiştir. Vakıf Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş payları ile ilgili bir işlem yapılmamıştır.Bankamız Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusundaVakıf Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ'deki payları Bankamızca satın alınmıştır. İlgili Bağlı Ortaklığımızdaki eski ve yeni pay oranımızı gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)16/01/2020 400.000 0 678.338 13.200.000 13.600.000 % 94,29 % 94,29 % 97,14 % 97,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813269BIST