***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul / Levent İş Merkezi'ne ait 2019 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporuRapor Tarihi25.12.2019AçıklamalarŞirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde konumlu İstanbul / Levent İş Merkezi'ne ait 2019 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806149BIST