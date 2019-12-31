***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8604 ada 4 parselde bulunan arsanın 2019 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporuRapor Tarihi27.12.2019AçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8604 ada 4 parselde bulunan gayrimenkule ait 2019 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806155BIST