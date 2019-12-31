***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2019 15:50
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8601 ada 2 parselde bulunan arsanın 2019 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu
Rapor Tarihi
27.12.2019
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8601 ada 2 parselde bulunan gayrimenkule ait 2019 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806157
BIST
16:08114.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 78,95
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:085,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
16:086,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:08290,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,23
|Açılış
|: 290,99
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.996.742
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|IHEVA
|3,07
|4.183.135
|% 13,70
|
|KLMSN
|20,70
|81.725.174
|% 12,44
|
|ADBGR
|6,99
|19.682.024
|% 12,20
|
|KLGYO
|3,79
|158.555.712
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,90
|20.011.009
|% -8,78
|
|THYAO
|14,43
|1.021.566.678
|% 0,84
|
|ASELS
|20,94
|656.185.921
|% 2,25
|
|PETKM
|3,80
|478.954.102
|% 1,60
|
|ISGYO
|1,73
|319.613.783
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|297.115.594
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|319.613.783
|% -0,57
|
|PETKM
|3,80
|478.954.102
|% 1,60
|
|ODAS
|2,08
|244.793.332
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,23
|136.812.138
|% 0,82
|
|IHYAY
|1,05
|115.856.023
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8652
|% 0,71
|
|Frank
|6,1339
|6,1708
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|6,59
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.917
|1.965
|9,81
|
|Yarım
|927
|951
|4,75
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|65,89
|65,89
|-0,76
|
Seans Raporu
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