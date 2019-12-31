***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiNidapark Küçükyalı Projesi 2019 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporuRapor Tarihi30.12.2019AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul, Maltepe'de konumlu Nidapark Küçükyalı Projesi 2019 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806165BIST