***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi 2019 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporuRapor Tarihi27.12.2019AçıklamalarŞirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan İstanbul, Ümraniye' de konumlu İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi 2019 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807868BIST