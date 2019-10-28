***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler217.500.000 21.599.008 246.731.349 1.143 7.543.019 371.589.564 75.356.625 940.320.708Transferler430.763 74.925.862 -75.356.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.676 16.978.479 16.936.803Sermaye Arttırımı7.500.000 -7.500.000Dönem Sonu Bakiyeler225.000.000 21.599.008 246.731.349 -40.533 7.973.782 439.015.426 16.978.479 957.257.511 957.257.511Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 40.755.562 981.030.288Hatalara İlişkin Düzeltmeler28 -13.577.445 -13.577.445Düzeltmelerden Sonraki Tutar225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843Transferler1.082.214 26.095.903 -27.178.117Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.411 -267.000 -195.589Sermaye Arttırımı5.000.000 -5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler230.000.000 21.559.008 246.731.349 26.572 9.055.996 460.111.329 -267.000 967.257.254 967.257.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.241.697 -143.401.298Dönem Karı (Zararı)-267.000 16.978.479Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.781.639 -1.507.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 522.807 334.941Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler120.173 34.228Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.401.387 -1.874.033Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.023.232 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.023.232 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.634İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.190.627 -158.820.206Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.275.396 -57.304.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.535 959.796Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.366.835 54.979.597Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.098.410 -6.779.004Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.548.010 -664.894Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-104.582 6.602.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.778.859 -156.613.299Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-64.239.266 -143.349.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.431 -52.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.552.142 -111.648.910İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 0 -14.680.400Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.500Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -11.214 -369.982Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -5.785 -290.737Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.429 -79.245Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.540.928 -96.602.862Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 834FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.642.571 352.961.425Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri171.500.001 361.060.000Kredilerden Nakit Girişleri171.500.001 273.850.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 87.210.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-172.455.192 -6.661.028Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-172.455.192 -6.661.028Ödenen Faiz-23.324.228 -3.533.325Alınan Faiz8.636.848 2.095.778YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-126.436.410 97.911.217NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-126.436.410 97.911.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ141.356.547 29.137.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.920.137 127.048.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.962.734 143.109.148Ticari Alacaklar30.098.655 16.146.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 30.098.655 16.146.473Diğer Alacaklar1.605.940 1.682.790İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.605.940 1.682.790Stoklar11 62.480.661 68.500.588Peşin Ödenmiş Giderler8 578.968 351.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 1.293.970 879.057Diğer Dönen Varlıklar9 18.895.648 92.368ARA TOPLAM129.916.576 230.761.688TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.916.576 230.761.688DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar112.933.533 107.610.319İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 112.933.533 107.610.319Diğer Alacaklar135.147 39.762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 135.147 39.762Stoklar11 195.630.264 182.243.502Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 864.749.339 816.185.179Maddi Duran Varlıklar12 406.688 904.951Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.694.670 14.708.000Şerefiye2 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 63.270 76.600Peşin Ödenmiş Giderler8 270.417.366 269.546.660Diğer Duran Varlıklar9 66.228.772 79.180.735TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.525.195.779 1.470.419.108TOPLAM VARLIKLAR1.655.112.355 1.701.180.796KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar106.808.410 131.337.598İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 78.430.966 27.396.686İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 28.377.444 103.940.912Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları83.673.685 73.935.139İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 58.993.439 55.764.408İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 24.680.246 18.170.731Ticari Borçlar8.168.087 29.716.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 22.116 11.027İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.145.971 29.705.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar123.296 99.442Diğer Borçlar401.697 2.282.516İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 401.697 2.282.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.558.241 5.651.940Kısa Vadeli Karşılıklar432.162 141.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 432.162 141.874Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 670.833 2.403.905ARA TOPLAM201.836.411 245.568.511TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.836.411 245.568.511UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar166.585.951 170.692.093İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 78.223.369 104.289.435İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 88.362.582 66.402.658Diğer Borçlar9.827.477 8.051.240İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 9.827.477 8.051.240Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)309.245.000 309.245.000İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 299.990.000 299.990.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 9.255.000 9.255.000Uzun Vadeli Karşılıklar360.262 171.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 360.262 171.109TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER486.018.690 488.159.442TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER687.855.101 733.727.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar967.257.254 967.452.843Ödenmiş Sermaye17 230.000.000 225.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 246.731.349 246.731.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.572 -44.839Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.572 -44.839Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 26.572 -44.839Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.996 7.973.782Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları460.111.329 439.015.426Net Dönem Karı veya Zararı-267.000 27.178.117TOPLAM ÖZKAYNAKLAR967.257.254 967.452.843TOPLAM KAYNAKLAR1.655.112.355 1.701.180.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 8.087.206 165.166.762 2.198.980 113.308.819Satışların Maliyeti18 -4.621.597 -143.098.849 -1.221.957 -99.134.811TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.465.609 22.067.913 977.023 14.174.008BRÜT KAR (ZARAR)3.465.609 22.067.913 977.023 14.174.008Genel Yönetim Giderleri19 -8.478.220 -6.534.880 -2.747.979 -2.315.756Pazarlama Giderleri19 -1.217.517 -1.068.111 -315.262 -480.519Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.776.033 1.576.196 2.630.453 1.216.036ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.454.095 16.041.118 544.235 12.593.769FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.454.095 16.041.118 544.235 12.593.769Finansman Gelirleri22 6.784.022 2.016.938 389.920 953.277Finansman Giderleri22 -5.596.927 -1.079.577 -1.868.831 -514.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-267.000 16.978.479 -934.676 13.032.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-267.000 16.978.479 -934.676 13.032.563DÖNEM KARI (ZARARI)-267.000 16.978.479 -934.676 13.032.563Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-267.000 16.978.479 -934.676 13.032.563Pay Başına KazançPay 24 0,00100000 0,07500000 0,00400000 0,05700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar71.411 -41.676 -17.246 3.287Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.411 -41.676 -17.246 3.287Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.411 -41.676 -17.246 3.287TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-195.589 16.936.803 -951.922 13.035.850Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-195.589 16.936.803 -951.922 13.035.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795225BIST