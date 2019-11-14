***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Portföy Yönetimi ve Finansal Raporlama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat TANGİL'in Satış, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Nazmi Nazim ADİLOĞLU'nun atanmasına ve kendisine 1. derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798921BIST