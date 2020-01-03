***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaydaşı bulunduğumuz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nde, Yüklenici REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SAN VE TİC AŞ uhdesinde yapımı devam eden "T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi'nde" Master İş Programında yapılan revizyona uyum sağlanmasını teminen yüklenici firma ile sözleşmeye ek protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807289BIST