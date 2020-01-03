***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 12:16
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paydaşı bulunduğumuz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nde, Yüklenici REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SAN VE TİC AŞ uhdesinde yapımı devam eden "T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi'nde" Master İş Programında yapılan revizyona uyum sağlanmasını teminen yüklenici firma ile sözleşmeye ek protokol imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807289
BIST
14:06113.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -2.541,62
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.381
14:065,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0215
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:066,6550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:06297,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 4,93
|Açılış
|: 297,56
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,85
|45.233.779
|% 15,96
|
|ARENA
|9,41
|23.370.699
|% 13,65
|
|MEPET
|2,26
|22.868.132
|% 12,44
|
|VKING
|2,37
|8.628.791
|% 10,23
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|ERSU
|1,82
|10.142.644
|% -11,65
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|SILVR
|1,96
|8.722.262
|% -10,09
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,17
|1.261.321.123
|% -4,51
|
|ASELS
|21,16
|633.811.800
|% -2,04
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|IPEKE
|8,78
|424.753.901
|% 0,57
|
|HALKB
|5,99
|378.197.908
|% -2,28
|
|ALBRK
|1,55
|272.401.632
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,44
|232.865.509
|% -4,00
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,63
|337.083.764
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,13
|134.557.692
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7900
|7,8290
|% -0,16
|
|Frank
|6,1117
|6,1485
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5878
|1,5957
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|19,87
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,90
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.961
|2.010
|32,10
|
|Yarım
|948
|972
|15,53
|
|Çeyrek
|475
|486
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|2,92
|
Seans Raporu
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2708, 91 kaybederek (% -1.93 ) 137, 973
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14:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ERSU, SILVR
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14:16XU100
Endeks 113, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 13 altında . İşlem hacmi 8, 338.00 milyon TL de
-
14:16FONET
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 137 adet işlem
-
14:15ERSU
Yüzde -11.17 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 391 adet işlem