***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEbru BOZDOĞANGİL Yatırımcı İlişkileri Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.12.2014 (0216) 265 40 50 yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı 205195Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700830Melek Melis TAŞKANAL Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 15.04.2019 (0216) 265 40 50 yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 906816Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞEREF AKGÜL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Yoktur.MURAT TANGİL Satış, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yrd. Bankacı - Yoktur.NAZMİ NAZİM ADİLOĞLU Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798922BIST