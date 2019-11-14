GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.11.2019 16:24
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebru BOZDOĞANGİL Yatırımcı İlişkileri Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.12.2014 (0216) 265 40 50 yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı 205195
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700830
Melek Melis TAŞKANAL Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 15.04.2019 (0216) 265 40 50 yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 906816

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞEREF AKGÜL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Yoktur.
MURAT TANGİL Satış, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yrd. Bankacı - Yoktur.
NAZMİ NAZİM ADİLOĞLU Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yrd. İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798922


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05103.781
Değişim :  -1,00% |  -1.047,60
Açılış :  104.307  
Önceki Kapanış :  104.828  
En Yüksek
105.165 En Düşük
103.309
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,68 106.797.397 % 19,64  
KLNMA 38,56 16.643.065 % 14,97  
EUYO 1,23 29.916.259 % 14,95  
RYGYO 2,31 23.104.969 % 11,59  
PINSU 2,27 29.074.918 % 11,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3828 7,4198 % 0,39  
Frank 5,8043 5,8393 % 0,44  
Riyal 1,5297 1,5373 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 6,63  
Altın Gr. 272 272 1,83  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 17,03 17,05 0,09  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,02  
B. Petrol 62,81 62,81 0,44  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru