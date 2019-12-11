***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2019 11:05
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802977
BIST
14:48108.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,99
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:485,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:486,4389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:48273,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,44
|Açılış
|: 273,89
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.397.089
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.579.603
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,25
|5.740.661
|% 11,94
|
|PSDTC
|8,25
|5.740.661
|% 11,94
|
|PSDTC
|8,25
|5.740.661
|% 11,94
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.394.654
|% 0,00
|
|VESTL
|13,09
|346.302.041
|% 7,74
|
|PGSUS
|80,75
|222.858.438
|% 3,13
|
|PAPIL
|8,15
|204.720.037
|% 7,38
|
|ASELS
|19,22
|164.316.398
|% -0,62
|
|KARSN
|1,54
|116.840.517
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,49
|113.311.425
|% -1,32
|
|ODAS
|2,15
|133.036.845
|% 3,86
|
|CEMAS
|1,51
|79.837.231
|% 2,72
|
|ISFIN
|3,12
|156.547.494
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6130
|7,6512
|% -0,29
|
|Frank
|5,8732
|5,9086
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5436
|1,5513
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,08
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,47
|
|Yarım
|873
|896
|-0,22
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,50
|