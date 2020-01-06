***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2020 11:36
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKING]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807688
BIST
11:36111.970
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -1.713,99
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.970
11:365,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
11:366,6784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6784
En Düşük
6,6574
11:36302,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 4,75
|Açılış
|: 302,32
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|93,10
|85.849.942
|% 9,66
|
|SNPAM
|5,50
|1.620.908
|% 8,06
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|SANFM
|5,90
|663.154
|% 6,12
|
|MTRYO
|5,65
|76.964
|% -11,44
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|VKING
|2,19
|1.734.928
|% -7,20
|
|KSTUR
|22,80
|2.736
|% -6,94
|
|ASELS
|22,12
|505.756.036
|% 1,56
|
|THYAO
|13,89
|462.674.810
|% -2,59
|
|IPEKE
|9,29
|190.665.414
|% 4,50
|
|PETKM
|3,70
|186.298.662
|% -2,37
|
|KOZAA
|10,88
|159.395.973
|% 2,93
|
|ALBRK
|1,55
|120.529.779
|% 0,65
|
|ISGYO
|1,78
|114.055.832
|% 1,14
|
|PETKM
|3,70
|186.298.662
|% -2,37
|
|KRDMD
|2,64
|127.797.833
|% -1,86
|
|IHLGM
|1,05
|39.636.049
|% -6,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7911
|7,8301
|% 0,05
|
|Frank
|6,1294
|6,1663
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5884
|1,5963
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|24,68
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,39
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
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|B. Petrol
|69,94
|69,94
|1,34
|
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