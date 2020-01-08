***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2020 10:12
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808776
BIST
12:10112.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -275,21
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.351
En Düşük
110.746
12:105,9712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:106,6478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:10303,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,68
|Açılış
|: 303,51
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,77
|146.960.265
|% 14,71
|
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|19,00
|54.597.295
|% 11,83
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,60
|4.379.046
|% 8,34
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|PAGYO
|6,42
|28.544.952
|% -11,20
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|THYAO
|13,43
|982.764.874
|% -0,89
|
|ASELS
|22,36
|433.437.793
|% -0,18
|
|HALKB
|6,11
|286.825.615
|% 1,16
|
|PETKM
|3,68
|280.451.729
|% -0,54
|
|GARAN
|10,87
|246.326.807
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,60
|168.528.115
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|280.451.729
|% -0,54
|
|THYAO
|13,43
|982.764.874
|% -0,89
|
|KRDMD
|2,59
|150.635.704
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,77
|41.895.973
|% -6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8344
|7,8736
|% 0,29
|
|Frank
|6,1271
|6,1640
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5871
|1,5950
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,82
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,52
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,29
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