***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2020 13:35
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815043
BIST
13:56120.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 628,11
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.930
13:565,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0116
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9553
En Düşük
5,9367
13:566,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5547
En Düşük
6,5379
13:56300,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,84
|Açılış
|: 300,62
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
300,87
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|6,54
|30.054.624
|% 14,94
|
|DESA
|5,16
|25.878.655
|% 12,66
|
|AFYON
|7,73
|309.008.408
|% 12,35
|
|KRSTL
|2,35
|297.121.146
|% 10,85
|
|BEYAZ
|3,80
|1.895.891
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,76
|15.188.990
|% -15,74
|
|BURVA
|17,00
|93.984
|% -15,00
|
|QNBFL
|122,60
|231.717
|% -14,62
|
|HUBVC
|35,00
|3.222.922
|% -12,76
|
|ESCOM
|2,50
|2.329.268
|% -11,97
|
|THYAO
|14,18
|727.991.022
|% 0,07
|
|ISFIN
|4,50
|468.929.371
|% 3,21
|
|KRDMD
|2,90
|436.281.577
|% 0,35
|
|PETKM
|4,09
|331.623.506
|% 0,00
|
|ASELS
|23,46
|318.989.208
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,90
|436.281.577
|% 0,35
|
|KRSTL
|2,35
|297.121.146
|% 10,85
|
|ISGYO
|1,88
|246.833.904
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,50
|468.929.371
|% 3,21
|
|PETKM
|4,09
|331.623.506
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7176
|7,7563
|% 0,07
|
|Frank
|6,0784
|6,1150
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5811
|1,5891
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|2,30
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,87
|
|Cumhuriyet
|1.988
|2.018
|-7,00
|
|Tam
|1.981
|2.030
|-5,04
|
|Yarım
|957
|982
|-2,43
|
|Çeyrek
|480
|491
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|59,26
|59,26
|0,45
|