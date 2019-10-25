***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2019AçıklamalarŞirketimizin, 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794950BIST