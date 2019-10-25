***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 18:20
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 217.044 91.148.726 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-2.215.712 -2.215.712 -2.215.712 0 0 -14.004.996 16.220.708 2.215.712 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-762.382 -762.382 -762.382 0 0 -30.980.124 -30.980.124 -31.742.506 -31.742.506
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -30.980.124 -30.980.124 -30.980.124 -30.980.124
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-762.382 -762.382 -762.382 0 0 0 -762.382 -762.382
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 0 0 0 0 0 0 253.929 0 0 0 0 91.947.879 0 -3.994.291 0 87.191.206 0 0 0 0 217.044 87.408.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.497.302 -30.980.124 -126.477.426 3.947.135 0 3.947.135
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-2.804.550 -2.804.550 -2.804.550 0 0 -16.532.381 19.336.931 2.804.550 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-579.077 -579.077 -579.077 0 0 -23.520.688 -23.520.688 -24.099.765 -24.099.765
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -23.520.688 -23.520.688 -23.520.688 -23.520.688
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-579.077 -579.077 -579.077 0 0 0 -579.077 -579.077
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 0 0 0 0 0 0 253.929 0 0 0 0 100.521.433 0 -4.625.113 0 95.896.320 0 0 0 0 227.802 96.124.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.291.392 -23.520.688 -134.812.080 3.565.971 0 3.565.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.724.020 16.283.071
Dönem Karı (Zararı)
-23.520.688 -30.980.124
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.520.688 -30.980.124
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.638.465 54.137.373
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 6 7.065.128 5.398.671
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.138 100.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -7.138 100.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.043.676 677.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.056.655 718.905
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -12.979 -41.080
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-26.743 -13.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.545.801 11.747.252
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-373.635 -126.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.919.436 11.874.193
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.132.336 36.827.096
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -837.105
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -837.105
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -81.315 237.629
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.280 -291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.997.834 -5.936.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.918.449 -4.493.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.313.157 -1.012.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.231.606 -3.481.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.796.051 -4.961.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.796.051 -4.961.139
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.103.389 -13.969.005
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.656 80.507
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.122.166 17.791.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.357.472 -2.766.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.479.638 20.557.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
78.661 -120.888
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-371.559 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-371.559 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-66.913 -188.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.598 -75.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
79.598 -75.153
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.880.057 17.220.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-843.963 -937.724
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.483.858 -11.646.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.280 291
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.280 291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.689.161 -8.643.910
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -6.552.377 -8.517.416
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -136.784 -126.494
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.770.446 -3.143.138
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.770.446 -3.143.138
Alınan Temettüler
26.743 13.704
Alınan Faiz
374.834 126.941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.781.588 2.108.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.221.629 65.920.000
Kredilerden Nakit Girişleri
84.221.629 65.920.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.190.308 -52.943.634
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.133.182 -52.943.634
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-57.126 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 10.877.870 428.599
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-642.537 0
Ödenen Faiz
-21.485.066 -11.296.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.573.710 6.745.235
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
220.851 431.927
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.794.561 7.177.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.220.381 2.040.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.014.942 9.217.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.014.942 6.220.381
Ticari Alacaklar
40.469.015 34.304.038
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.267.665 10.341.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 34.201.350 23.962.606
Diğer Alacaklar
217.773 1.988.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 24.929 1.795.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
192.844 193.449
Stoklar
35.708.323 36.811.712
Peşin Ödenmiş Giderler
667.337 682.993
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
667.337 682.993
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
75.479 31.696
Diğer Dönen Varlıklar
8 2.963.549 1.211.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.963.549 1.211.882
ARA TOPLAM
88.116.418 81.251.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.116.418 81.251.526
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
227.802 227.802
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
227.802 227.802
Diğer Alacaklar
5.999 5.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
5 184.879.707 184.864.536
Arazi ve Arsalar
48.685.000 48.685.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.366.882 2.518.838
Binalar
24.690.481 25.517.406
Tesis, Makine ve Cihazlar
105.970.510 106.480.902
Taşıtlar
191.909 3.790
Mobilya ve Demirbaşlar
1.175.343 1.227.382
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.799.582 431.218
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 1.777.863 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 799.064 764.530
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
799.064 764.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.690.435 185.862.867
TOPLAM VARLIKLAR
275.806.853 267.114.393
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.322.925 5.077.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.322.925 5.077.517
Banka Kredileri
7 82.295.579 5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 27.346 77.517
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.076.793 48.586.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.076.793 48.586.638
Banka Kredileri
7 54.456.586 48.586.638
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 620.207 0
Ticari Borçlar
71.311.391 111.533.445
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 21.755.475 4.201.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
49.555.916 107.332.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
497.332 418.671
Diğer Borçlar
12.300.166 1.342.689
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 11.588.384 710.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
711.782 632.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
370.161 437.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
370.161 437.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 572.625 585.604
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
572.625 585.604
ARA TOPLAM
222.451.393 167.981.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.451.393 167.981.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.948.905 45.336.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.948.905 45.336.888
Banka Kredileri
7 21.687.223 45.329.933
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.261.682 6.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.705.480 4.768.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.705.480 4.768.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 21.135.104 21.361.190
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.789.489 71.467.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
272.240.882 239.448.657
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.565.971 27.665.736
Ödenmiş Sermaye
10 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
96.124.122 99.507.749
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.896.320 99.279.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 100.521.433 103.325.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.625.113 -4.046.036
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
227.802 227.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-111.291.392 -94.759.011
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.520.688 -19.336.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.565.971 27.665.736
TOPLAM KAYNAKLAR
275.806.853 267.114.393
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 169.587.657 172.336.233 54.288.576 62.285.368
Satışların Maliyeti
11 -137.839.240 -135.031.363 -45.879.505 -45.691.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.748.417 37.304.870 8.409.071 16.593.733
BRÜT KAR (ZARAR)
31.748.417 37.304.870 8.409.071 16.593.733
Genel Yönetim Giderleri
12 -7.299.985 -6.971.995 -2.516.466 -2.343.794
Pazarlama Giderleri
12 -17.021.388 -17.248.422 -5.716.506 -6.145.625
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-991.538 -872.414 -309.592 -267.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.105.973 14.283.659 3.338.451 10.458.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.892.479 -45.126.063 -2.860.564 -31.894.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
649.000 -18.630.365 344.394 -13.597.967
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
60.025 13.995 562 51
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
709.025 -18.616.370 344.956 -13.597.916
Finansman Gelirleri
14 1.231.421 3.506.258 196.313 2.519.774
Finansman Giderleri
14 -25.542.449 -15.632.383 -9.450.674 -5.836.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.602.003 -30.742.495 -8.909.405 -16.915.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
81.315 -237.629 42.584 -54.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 81.315 -237.629 42.584 -54.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.520.688 -30.980.124 -8.866.821 -16.969.215
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.520.688 -30.980.124 -8.866.821 -16.969.215
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-23.520.688 -30.980.124 -8.866.821 -16.969.215
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar -0,56000000 -0,73760000 -0,21110000 -0,40400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-579.077 -762.382 101.185 -97.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-723.848 -952.978 126.480 -122.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 144.771 190.596 -25.295 24.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
144.771 190.596 -25.295 24.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-579.077 -762.382 101.185 -97.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.099.765 -31.742.506 -8.765.636 -17.067.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-24.099.765 -31.742.506 -8.765.636 -17.067.073
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794949
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