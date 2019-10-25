***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 217.044 91.148.726 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler-2.215.712 -2.215.712 -2.215.712 0 0 -14.004.996 16.220.708 2.215.712 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-762.382 -762.382 -762.382 0 0 -30.980.124 -30.980.124 -31.742.506 -31.742.506Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 -30.980.124 -30.980.124 -30.980.124 -30.980.124Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-762.382 -762.382 -762.382 0 0 0 -762.382 -762.382Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 0 0 0 0 0 0 253.929 0 0 0 0 91.947.879 0 -3.994.291 0 87.191.206 0 0 0 0 217.044 87.408.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.497.302 -30.980.124 -126.477.426 3.947.135 0 3.947.135Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler-2.804.550 -2.804.550 -2.804.550 0 0 -16.532.381 19.336.931 2.804.550 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-579.077 -579.077 -579.077 0 0 -23.520.688 -23.520.688 -24.099.765 -24.099.765Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 -23.520.688 -23.520.688 -23.520.688 -23.520.688Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-579.077 -579.077 -579.077 0 0 0 -579.077 -579.077Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 0 0 0 0 0 0 253.929 0 0 0 0 100.521.433 0 -4.625.113 0 95.896.320 0 0 0 0 227.802 96.124.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.291.392 -23.520.688 -134.812.080 3.565.971 0 3.565.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.724.020 16.283.071Dönem Karı (Zararı)-23.520.688 -30.980.124Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-23.520.688 -30.980.124Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.638.465 54.137.373Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5 6 7.065.128 5.398.671Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.138 100.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -7.138 100.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.043.676 677.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.056.655 718.905Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -12.979 -41.080Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-26.743 -13.704Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.545.801 11.747.252Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-373.635 -126.941Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20.919.436 11.874.193Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.132.336 36.827.096Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -837.105Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -837.105Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -81.315 237.629Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.280 -291İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.997.834 -5.936.454Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.918.449 -4.493.522İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.313.157 -1.012.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.231.606 -3.481.427Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.796.051 -4.961.139İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.796.051 -4.961.139Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.103.389 -13.969.005Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15.656 80.507Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.122.166 17.791.109İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.357.472 -2.766.069İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-61.479.638 20.557.178Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)78.661 -120.888Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-371.559 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-371.559 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-66.913 -188.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.598 -75.153Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)79.598 -75.153Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-41.880.057 17.220.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-843.963 -937.724YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.483.858 -11.646.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri33.280 291Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri33.280 291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.689.161 -8.643.910Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -6.552.377 -8.517.416Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -136.784 -126.494Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.770.446 -3.143.138İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.770.446 -3.143.138Alınan Temettüler26.743 13.704Alınan Faiz374.834 126.941FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.781.588 2.108.276Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri84.221.629 65.920.000Kredilerden Nakit Girişleri84.221.629 65.920.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.190.308 -52.943.634Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.133.182 -52.943.634Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-57.126 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 10.877.870 428.599Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-642.537 0Ödenen Faiz-21.485.066 -11.296.689YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.573.710 6.745.235Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi220.851 431.927NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.794.561 7.177.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.220.381 2.040.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.014.942 9.217.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8.014.942 6.220.381Ticari Alacaklar40.469.015 34.304.038İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.267.665 10.341.432İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 34.201.350 23.962.606Diğer Alacaklar217.773 1.988.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 24.929 1.795.375İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar192.844 193.449Stoklar35.708.323 36.811.712Peşin Ödenmiş Giderler667.337 682.993İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler667.337 682.993Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar75.479 31.696Diğer Dönen Varlıklar8 2.963.549 1.211.882İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.963.549 1.211.882ARA TOPLAM88.116.418 81.251.526TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR88.116.418 81.251.526DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar227.802 227.802Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar227.802 227.802Diğer Alacaklar5.999 5.999İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.999 5.999Maddi Duran Varlıklar5 184.879.707 184.864.536Arazi ve Arsalar48.685.000 48.685.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.366.882 2.518.838Binalar24.690.481 25.517.406Tesis, Makine ve Cihazlar105.970.510 106.480.902Taşıtlar191.909 3.790Mobilya ve Demirbaşlar1.175.343 1.227.382Yapılmakta Olan Yatırımlar1.799.582 431.218Kullanım Hakkı Varlıkları5 1.777.863 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 799.064 764.530Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar799.064 764.530TOPLAM DURAN VARLIKLAR187.690.435 185.862.867TOPLAM VARLIKLAR275.806.853 267.114.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar82.322.925 5.077.517İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar82.322.925 5.077.517Banka Kredileri7 82.295.579 5.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 27.346 77.517Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları55.076.793 48.586.638İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları55.076.793 48.586.638Banka Kredileri7 54.456.586 48.586.638Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 620.207 0Ticari Borçlar71.311.391 111.533.445İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 21.755.475 4.201.266İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar49.555.916 107.332.179Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar497.332 418.671Diğer Borçlar12.300.166 1.342.689İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 11.588.384 710.514İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar711.782 632.175Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)370.161 437.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)370.161 437.074Kısa Vadeli Karşılıklar17 572.625 585.604Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar572.625 585.604ARA TOPLAM222.451.393 167.981.638TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.451.393 167.981.638UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.948.905 45.336.888İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.948.905 45.336.888Banka Kredileri7 21.687.223 45.329.933Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.261.682 6.955Uzun Vadeli Karşılıklar5.705.480 4.768.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.705.480 4.768.941Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 21.135.104 21.361.190TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.789.489 71.467.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER272.240.882 239.448.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.565.971 27.665.736Ödenmiş Sermaye10 42.000.000 42.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 253.929 253.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)96.124.122 99.507.749Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.896.320 99.279.947Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5 100.521.433 103.325.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.625.113 -4.046.036Diğer Kazançlar (Kayıplar)227.802 227.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-111.291.392 -94.759.011Net Dönem Karı veya Zararı-23.520.688 -19.336.931TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.565.971 27.665.736TOPLAM KAYNAKLAR275.806.853 267.114.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 169.587.657 172.336.233 54.288.576 62.285.368Satışların Maliyeti11 -137.839.240 -135.031.363 -45.879.505 -45.691.635TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.748.417 37.304.870 8.409.071 16.593.733BRÜT KAR (ZARAR)31.748.417 37.304.870 8.409.071 16.593.733Genel Yönetim Giderleri12 -7.299.985 -6.971.995 -2.516.466 -2.343.794Pazarlama Giderleri12 -17.021.388 -17.248.422 -5.716.506 -6.145.625Araştırma ve Geliştirme Giderleri-991.538 -872.414 -309.592 -267.046Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 6.105.973 14.283.659 3.338.451 10.458.943Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -11.892.479 -45.126.063 -2.860.564 -31.894.178ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)649.000 -18.630.365 344.394 -13.597.967Yatırım Faaliyetlerinden Giderler60.025 13.995 562 51FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)709.025 -18.616.370 344.956 -13.597.916Finansman Gelirleri14 1.231.421 3.506.258 196.313 2.519.774Finansman Giderleri14 -25.542.449 -15.632.383 -9.450.674 -5.836.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.602.003 -30.742.495 -8.909.405 -16.915.037Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri81.315 -237.629 42.584 -54.178Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 81.315 -237.629 42.584 -54.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-23.520.688 -30.980.124 -8.866.821 -16.969.215DÖNEM KARI (ZARARI)-23.520.688 -30.980.124 -8.866.821 -16.969.215Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-23.520.688 -30.980.124 -8.866.821 -16.969.215Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar -0,56000000 -0,73760000 -0,21110000 -0,40400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-579.077 -762.382 101.185 -97.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-723.848 -952.978 126.480 -122.323Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9 144.771 190.596 -25.295 24.465Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi144.771 190.596 -25.295 24.465Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-579.077 -762.382 101.185 -97.858TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.099.765 -31.742.506 -8.765.636 -17.067.073Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-24.099.765 -31.742.506 -8.765.636 -17.067.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794949BIST