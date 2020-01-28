***VKY* *ARDYZ*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.01.2020 14:29
***VKY******ARDYZ*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş 'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814775
BIST
16:04120.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 2,71
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
16:045,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
16:046,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
16:04301,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,56
|Açılış
|: 301,00
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.389.549
|% 19,92
|
|DGGYO
|6,88
|25.721.296
|% 17,21
|
|ARENA
|12,29
|23.442.360
|% 17,05
|
|VKING
|4,47
|7.699.192
|% 14,91
|
|RTALB
|2,74
|59.830.590
|% 14,64
|
|RYSAS
|9,80
|11.504.157
|% -14,86
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|TKNSA
|10,98
|321.253.674
|% -8,73
|
|THYAO
|14,21
|1.314.633.256
|% 0,78
|
|PETKM
|4,10
|482.572.305
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|ASELS
|23,40
|378.532.261
|% -0,09
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|KRSTL
|2,14
|331.030.811
|% 12,63
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|197.655.167
|% 0,61
|
|KARSN
|1,72
|202.197.287
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7134
|7,7521
|% -0,31
|
|Frank
|6,0940
|6,1307
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5802
|1,5881
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-9,03
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.981
|2.031
|-13,95
|
|Yarım
|958
|982
|-6,74
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,11
|