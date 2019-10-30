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***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 20:45
GÜNCEL HABERLER

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.935.013 19.622.935 164.267.815 164.267.815
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-75.139 -75.139 -75.139
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
35.000.000 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.859.874 19.622.935 164.192.676 164.192.676
Transferler
2.473.332 17.149.603 -19.622.935 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.670.549 29.412.619 26.742.070 26.742.070
Dönem Karı (Zararı)
29.412.619 29.412.619 29.412.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.670.549 -2.670.549 -2.670.549
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-16.831.104 -16.831.104 -16.831.104
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)




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DITAS 8,07 13.849.953 % 13,66  
NATEN 8,35 93.662.607 % 12,99  
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Sterlin 7,3328 7,3696 % -0,38  
Frank 5,7442 5,7788 % -0,08  
Riyal 1,5209 1,5285 % -0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.490 2,31  
Altın Gr. 274 274 -0,08  
Cumhuriyet 1.827 1.855 7,00  
Tam 1.816 1.861 3,11  
Yarım 878 900 1,51  
Çeyrek 440 450 0,75  
Gümüş.Ons 17,73 17,76 -0,07  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 -0,02  
B. Petrol 60,19 60,19 -1,40  
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