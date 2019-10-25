***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -4.129.439 1.675.610 32.546.171 32.546.171Transferler1.675.610 -1.675.610Dönem Karı (Zararı)225.184 225.184 225.184Sermaye Azaltımı16.200.000 -16.200.000 -16.200.000Dönem Sonu Bakiyeler18.800.000 -2.453.829 225.184 16.571.355 16.571.355Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.800.000 -2.453.828 738.052 17.084.224 17.084.224Transferler738.052 -738.052Dönem Karı (Zararı)1.105.206 1.105.206 1.105.206Dönem Sonu Bakiyeler18.800.000 -1.715.776 1.105.206 18.189.430 18.189.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.118.778 -645.660Dönem Karı (Zararı)1.105.206 225.184Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.270.515 -2.531.685Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 8.976 17.315Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 59.184 28.616Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 59.184 28.616Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-2.338.675 -2.577.616İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler945.412 -916.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler268.433 -958.821İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)268.433 -958.821Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.094.558 780.526İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.094.558 780.526İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-417.579 -738.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-417.579 -738.480Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-219.897 -3.223.276Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri2.338.675 2.577.616YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -16.200.000Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.118.778 -16.845.660NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.118.778 -16.845.660DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.855.820 29.004.090DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.974.598 12.158.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.872.954 15.336.960Diğer Alacaklar7 951.984 1.117.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 951.984 1.117.040Peşin Ödenmiş Giderler10 101.185 42.911İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 101.185 42.911Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 923.572 1.085.223ARA TOPLAM19.849.695 17.582.134TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.849.695 17.582.134DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar8 34.062 41.302Mobilya ve Demirbaşlar8 34.062 41.302Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 2.026.013 2.027.749Lisanslar9 2.026.013 2.027.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.219.786 2.228.762TOPLAM VARLIKLAR22.069.481 19.810.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar3.702.023 2.607.465İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 813 827İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3-6 3.701.210 2.606.638Kısa Vadeli Karşılıklar100.825 61.504Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 74.395 34.711Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 26.430 26.793ARA TOPLAM3.802.848 2.668.969TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.802.848 2.668.969UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar77.203 57.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 77.203 57.703TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.203 57.703TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.880.051 2.726.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.189.430 17.084.224Ödenmiş Sermaye14 18.800.000 18.800.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.715.776 -2.453.828Net Dönem Karı veya Zararı1.105.206 738.052TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.189.430 17.084.224TOPLAM KAYNAKLAR22.069.481 19.810.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı15 77.435 105.122 28.327 36.783Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 77.435 105.122 28.327 36.783Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.435 105.122 28.327 36.783BRÜT KAR (ZARAR)77.435 105.122 28.327 36.783Genel Yönetim Giderleri16 -1.226.486 -2.384.412 -417.378 -642.013Pazarlama Giderleri16 -67.052 -57.024 -17.633 -16.482Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -1.205 -1.860 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler404 152 55 48Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.216.904 -2.338.022 -406.629 -621.664Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 2.338.675 2.577.616 791.516 676.122Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -16.565 -14.410 -4.457 -3.752FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.105.206 225.184 380.430 50.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.105.206 225.184 380.430 50.706Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.105.206 225.184 380.430 50.706DÖNEM KARI (ZARARI)1.105.206 225.184 380.430 50.706Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.105.206 225.184 380.430 50.706Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.105.206 225.184 380.430 50.706Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.105.206 225.184 380.430 50.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794751BIST