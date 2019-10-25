***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 12:12
***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -4.129.439 1.675.610 32.546.171 32.546.171
Transferler
1.675.610 -1.675.610
Dönem Karı (Zararı)
225.184 225.184 225.184
Sermaye Azaltımı
16.200.000 -16.200.000 -16.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -2.453.829 225.184 16.571.355 16.571.355
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.800.000 -2.453.828 738.052 17.084.224 17.084.224
Transferler
738.052 -738.052
Dönem Karı (Zararı)
1.105.206 1.105.206 1.105.206
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -1.715.776 1.105.206 18.189.430 18.189.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.118.778 -645.660
Dönem Karı (Zararı)
1.105.206 225.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.270.515 -2.531.685
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 8.976 17.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 59.184 28.616
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 59.184 28.616
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-2.338.675 -2.577.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
945.412 -916.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
268.433 -958.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
268.433 -958.821
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.094.558 780.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.094.558 780.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-417.579 -738.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-417.579 -738.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-219.897 -3.223.276
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.338.675 2.577.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -16.200.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.118.778 -16.845.660
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.118.778 -16.845.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.855.820 29.004.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.974.598 12.158.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.872.954 15.336.960
Diğer Alacaklar
7 951.984 1.117.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 951.984 1.117.040
Peşin Ödenmiş Giderler
10 101.185 42.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 101.185 42.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 923.572 1.085.223
ARA TOPLAM
19.849.695 17.582.134
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.849.695 17.582.134
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
8 34.062 41.302
Mobilya ve Demirbaşlar
8 34.062 41.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.026.013 2.027.749
Lisanslar
9 2.026.013 2.027.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.219.786 2.228.762
TOPLAM VARLIKLAR
22.069.481 19.810.896
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
3.702.023 2.607.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 813 827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3-6 3.701.210 2.606.638
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.825 61.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 74.395 34.711
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 26.430 26.793
ARA TOPLAM
3.802.848 2.668.969
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.802.848 2.668.969
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
77.203 57.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 77.203 57.703
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.203 57.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.880.051 2.726.672
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.189.430 17.084.224
Ödenmiş Sermaye
14 18.800.000 18.800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.715.776 -2.453.828
Net Dönem Karı veya Zararı
1.105.206 738.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.189.430 17.084.224
TOPLAM KAYNAKLAR
22.069.481 19.810.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 77.435 105.122 28.327 36.783
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 77.435 105.122 28.327 36.783
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.435 105.122 28.327 36.783
BRÜT KAR (ZARAR)
77.435 105.122 28.327 36.783
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.226.486 -2.384.412 -417.378 -642.013
Pazarlama Giderleri
16 -67.052 -57.024 -17.633 -16.482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -1.205 -1.860 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
404 152 55 48
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.216.904 -2.338.022 -406.629 -621.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 2.338.675 2.577.616 791.516 676.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -16.565 -14.410 -4.457 -3.752
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.105.206 225.184 380.430 50.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.105.206 225.184 380.430 50.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.105.206 225.184 380.430 50.706
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.105.206 225.184 380.430 50.706
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.105.206 225.184 380.430 50.706
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.105.206 225.184 380.430 50.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.105.206 225.184 380.430 50.706
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794751
BIST