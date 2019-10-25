***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 16:44
***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -26.479 165.444 3.185.437 -672.463 29.651.939 29.651.939
Transferler
-672.463 672.463
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.229 5.773.433 5.759.204 5.759.204
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -40.708 165.444 2.512.974 5.773.433 35.411.143 35.411.143
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -27.904 165.444 2.512.974 5.279.651 34.930.167 34.930.167
Transferler
222.025 5.057.626 -5.279.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.731 -1.022.029 -1.027.760 -1.027.760
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -33.635 387.469 7.570.602 -1.022.029 33.902.407 33.902.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.365.514 -4.827.826
Dönem Karı (Zararı)
33 -1.022.029 5.773.433
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.022.029 5.773.433
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
119.031 1.720.030
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
97.534 122.034
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-24.400 -26.375
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.371 40.425
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 57.371 40.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 -11.474 1.583.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.726.943 -12.321.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.594.979 -5.223.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.594.979 -5.223.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.734.866 -11.014.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-17 5.734.866 -11.014.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.475.157 3.897.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -4.475.157 3.897.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.745 19.352
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -127.745 19.352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.823.945 -4.827.826
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-54 -1.458.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.937 -12.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.937 -12.537
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.937 -12.537
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.623
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.623
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
22-25 -2.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.349.577 -4.842.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.349.577 -4.842.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.720.178 12.077.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.069.755 7.234.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 8.069.755 5.720.178
Ticari Alacaklar
5.926.424 9.521.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.926.424 9.521.403
Diğer Alacaklar
24.237.974 28.352.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 24.237.974 28.352.158
Peşin Ödenmiş Giderler
44.702 34.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 44.702 34.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 14.320 1.688.550
Diğer Dönen Varlıklar
7.348 7.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.348 7.260
ARA TOPLAM
38.300.523 45.323.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.300.523 45.323.549
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
755.913 713.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 755.913 713.155
Maddi Duran Varlıklar
20 89.080 168.084
Tesis, Makine ve Cihazlar
78.101 109.953
Mobilya ve Demirbaşlar
2.328 12.809
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8.651 45.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
459.042 461.635
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 459.042 461.635
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 26.283 13.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.330.318 1.356.067
TOPLAM VARLIKLAR
39.630.841 46.679.616
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 5.438.303