***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -26.479 165.444 3.185.437 -672.463 29.651.939 29.651.939Transferler-672.463 672.463Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.229 5.773.433 5.759.204 5.759.204Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -40.708 165.444 2.512.974 5.773.433 35.411.143 35.411.143Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -27.904 165.444 2.512.974 5.279.651 34.930.167 34.930.167Transferler222.025 5.057.626 -5.279.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.731 -1.022.029 -1.027.760 -1.027.760Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -33.635 387.469 7.570.602 -1.022.029 33.902.407 33.902.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.365.514 -4.827.826Dönem Karı (Zararı)33 -1.022.029 5.773.433Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.022.029 5.773.433Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler119.031 1.720.030Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler97.534 122.034Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-24.400 -26.375Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler57.371 40.425Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30 57.371 40.425Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29-54 -11.474 1.583.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.726.943 -12.321.289Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.594.979 -5.223.285İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 3.594.979 -5.223.285Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.734.866 -11.014.689İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-17 5.734.866 -11.014.689Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.475.157 3.897.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -4.475.157 3.897.333Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-127.745 19.352İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 -127.745 19.352Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.823.945 -4.827.826Vergi İadeleri (Ödemeleri)29-54 -1.458.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.937 -12.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.937 -12.537Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.937 -12.537FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -2.623Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.623Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları22-25 -2.623YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.349.577 -4.842.986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.349.577 -4.842.986DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.720.178 12.077.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.069.755 7.234.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 8.069.755 5.720.178Ticari Alacaklar5.926.424 9.521.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 5.926.424 9.521.403Diğer Alacaklar24.237.974 28.352.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 24.237.974 28.352.158Peşin Ödenmiş Giderler44.702 34.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 44.702 34.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 14.320 1.688.550Diğer Dönen Varlıklar7.348 7.260İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 7.348 7.260ARA TOPLAM38.300.523 45.323.549TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.300.523 45.323.549DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar755.913 713.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 755.913 713.155Maddi Duran Varlıklar20 89.080 168.084Tesis, Makine ve Cihazlar78.101 109.953Mobilya ve Demirbaşlar2.328 12.809Diğer Maddi Duran Varlıklar8.651 45.322Maddi Olmayan Duran Varlıklar459.042 461.635Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 459.042 461.635Ertelenmiş Vergi Varlığı54 26.283 13.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.330.318 1.356.067TOPLAM VARLIKLAR39.630.841 46.679.616KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 5.438.303