***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri17 -457.476 -151.135 -461.542 -147.958Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 152.345 82.022 108.537 25.734Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -123.868 -53.350 -15.413 -12.867ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-428.999 -122.463 -368.418 -135.091Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 33.696 4.801 -4 -4FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-395.303 -117.662 -368.422 -135.095Finansman Giderleri-250 -250 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-395.553 -117.912 -368.422 -135.095Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.188 6.291 1.515 527Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 5.188 6.291 1.515 527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-390.365 -111.621 -366.907 -134.568DÖNEM KARI (ZARARI)-390.365 -111.621 -366.907 -134.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-390.365 -111.621 -366.907 -134.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-949.226 -1.216Dönem Karı (Zararı)-390.365 -366.907Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.459 22.602Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 2.433 1.271Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.233 7.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 19.233 7.578Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 15.268Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 0 15.268Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -3.207 -1.515İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-577.320 343.089Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -605.322 303.166Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 3.238 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -832 -122Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -54 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 21.401 24.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 3.148 12.185İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.101 3.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 1.101 3.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-949.226 -1.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.000.000 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 1.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.774 -1.216NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.774 -1.216DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.181 1.803DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.955 587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 51.955 1.181Finansal Yatırımlar4 1.197.190 591.868Ticari Alacaklar5 10.120 13.358İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 10.120 13.358Diğer Alacaklar6 2.273 1.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.273 1.441Peşin Ödenmiş Giderler7 54 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8-16 548 2ARA TOPLAM1.262.140 607.850TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.262.140 607.850DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.612 2.150Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.263 3.158Ertelenmiş Vergi Varlığı16 4.112 1.916TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.987 7.224TOPLAM VARLIKLAR1.269.127 615.074KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar12 34.575 13.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12 34.575 13.174Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.445 4.297Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.673 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.673 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 8.802 7.701ARA TOPLAM53.495 25.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.495 25.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 17.179 9.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 17.179 9.581Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 0 465TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.179 10.046TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.674 35.218ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.198.453 579.856Ödenmiş Sermaye15 2.000.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 8.911 -51Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.911 -51Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 8.911 -51Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-420.093 -45.846Net Dönem Karı veya Zararı-390.365 -374.247TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.198.453 579.856TOPLAM KAYNAKLAR1.269.127 615.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -82 -45.846 954.072 0 954.072Transferler0 -45.846 45.846 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 624 0 -366.907 -366.283 0 -366.283Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 542 -45.846 -366.907 587.789 587.789Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 0 579.856Transferler0 0 -374.247 374.247 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 8.962 0 -390.365 -381.403 0 -381.403Sermaye Arttırımı1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 8.911 420.093 390.365 1.198.453 0 1.198.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-390.365 -111.621 -366.907 -134.568DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.962 15.053 624 935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.203 18.817 780 1.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.241 -3.764 -156 -234Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.241 -3.764 -156 -234Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.962 15.053 624 935TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-381.403 -96.568 -366.283 -133.633Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-381.403 -96.568 -366.283 -133.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795667BIST