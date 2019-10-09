***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2019 14:39
***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 15
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 35
MEMDUH ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 5
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. MUSTAFA DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 5
MUSTAFA DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30
BEKİR MURAT ÖGEL
16:5099.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 434,18
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
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99.783
En Düşük
98.776
16:505,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0294
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
16:506,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0510
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4931
En Düşük
6,4139
16:50279,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,49
|Açılış
|: 279,81
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,47