***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.11.2019 17:29
***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 15
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 35
MEMDUH ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 5
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. MUSTAFA DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 5
BEKİR MURAT ÖGEL Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019
EMRE GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019
ONUR ÖZSAN Yönetim Kurulu Üyesi 04.10.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799197
BIST
17:47105.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.642,23
|Açılış
|: 104.475
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|Önceki Kapanış
|: 103.781
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105.460
En Düşük
104.409
17:475,7485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 5,7470
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|Önceki Kapanış
|: 5,7590
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5,7708
En Düşük
5,7394
17:476,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,3450
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,3615
En Düşük
6,3311
17:47270,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
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|Açılış
|: 270,68
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|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|148.648.152
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|100.136.356
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|30.760.519
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|599.203
|% 14,94
|
|TIRE
|2,10
|165.937.507
|% 14,75
|
|METRO
|1,85
|72.275.048
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|18.991.481
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,69
|1.196.276.957
|% 0,59
|
|GARAN
|9,93
|495.872.166
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,40
|336.506.228
|% 0,94
|
|SISE
|4,44
|287.526.884
|% -0,89
|
|ASELS
|19,15
|256.499.525
|% 1,00
|
|KARSN
|1,32
|154.167.637
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|100.136.356
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.196.276.957
|% 0,59
|
|TIRE
|2,10
|165.937.507
|% 14,75
|
|IHLAS
|0,64
|44.421.884
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3945
|7,4316
|% 0,18
|
|Frank
|5,7827
|5,8175
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5274
|1,5351
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
Seans Raporu
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