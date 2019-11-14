***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2019 16:36
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi tebliği çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi yatırımı için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'na 14.11.2019 tarihinde hibe başvurusunda bulunulmuştur.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798930
BIST
18:05103.781
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En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
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|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
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|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
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|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
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|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
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|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
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|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
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|MEPET
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|20.275.128
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|SEKUR
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|% -5,70
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|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
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|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
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|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3787
|7,4157
|% 0,33
|
|Frank
|5,8024
|5,8373
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|6,63
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,83
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|0,44
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