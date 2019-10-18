***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.10.2019 18:03
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/10/2019 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18/10/2019
ALIM
101.00
200,99
18/10/2019
SATIM
348.00
699,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793965
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
18:055,7866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0392
|Açılış
|: 5,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,07
|Açılış
|: 277,40
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59