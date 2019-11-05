***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.11.2019 18:51
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/11/2019 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05/11/2019
ALIM
250.00
522,50
05/11/2019
SATIM
250.00
527,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796750
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0175
|Açılış
|: 62,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 62,1400
|
5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 12,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1600
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:053,25
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -0,08
|Açılış
|: 3,25
|
|Önceki Kapanış
|: 3,33
|
3,35
En Düşük
3,25
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3797
|7,4167
|% 0,14
|
|Frank
|5,7696
|5,8044
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-25,84
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
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