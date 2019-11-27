***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.11.2019 18:02
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/11/2019 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27/11/2019
ALIM
2000.00
5207,50
27/11/2019
SATIM
3250.00
8472,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800680
BIST
18:00105.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -119,86
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:005,7813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0195
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:006,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:00270,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 270,39
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|22.424.834
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.618.558
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,20
|166.516.276
|% 13,07
|
|AFYON
|5,28
|303.495.903
|% 10,69
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.846.828
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.137.426
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.725.686
|% -6,10
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|THYAO
|13,58
|1.618.820.375
|% -1,16
|
|SISE
|4,87
|337.102.794
|% 0,41
|
|GARAN
|10,01
|324.540.787
|% 0,00
|
|AFYON
|5,28
|303.495.903
|% 10,69
|
|PETKM
|3,61
|265.508.426
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,47
|177.131.721
|% -0,68
|
|THYAO
|13,58
|1.618.820.375
|% -1,16
|
|KRDMD
|2,33
|230.915.422
|% 0,07
|
|PETKM
|3,61
|265.508.426
|% -1,37
|
|KARSN
|1,40
|100.510.222
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4168
|7,4540
|% 0,38
|
|Frank
|5,7596
|5,7943
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5364
|1,5441
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,02
|