***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.12.2019 18:10
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2019 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12/12/2019
ALIM
1022.00
3830,85
12/12/2019
SATIM
1022.00
3873,60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803225
BIST
18:05110.115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.192,98
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.115
En Düşük
108.556
18:055,7932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0067
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:056,4444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:05273,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,46
|Açılış
|: 273,64
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
271,59
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|247.044.699
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.724.781
|% 19,80
|
|DOAS
|11,23
|209.847.427
|% 18,09
|
|MTRYO
|3,68
|6.132.233
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|191.858
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|40.681.222
|% -13,50
|
|MAALT
|52,75
|23.750.387
|% -13,03
|
|HURGZ
|1,08
|5.361.032
|% -10,74
|
|OLMIP
|7,10
|778.005
|% -10,35
|
|THYAO
|14,06
|1.812.383.170
|% 3,46
|
|ASELS
|19,53
|682.638.999
|% 2,09
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|GARAN
|10,58
|584.011.586
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|389.338.408
|% 2,03
|
|PETKM
|3,63
|645.240.467
|% 1,11
|
|YGYO
|0,54
|96.179.480
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,53
|74.125.949
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,45
|316.099.670
|% 3,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5756
|7,6136
|% -0,80
|
|Frank
|5,8496
|5,8848
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5397
|1,5474
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-5,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,45
|64,45
|0,73
|